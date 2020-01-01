Vali Gündüzöz, yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Gündüzöz, yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

6 saat önce

Muş Valisi Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 2020 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti.

Vali Gündüzöz, yılın ilk bebeklerini ziyaret etti, System.String[]

Muş Valisi Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 2020 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti.


Muş Valisi Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz beraberindekiler ile birlikte 2020 yılının ilk saatlerinde Muş Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesini ziyaret etti. 2019 yılının son, 2020 yılının ilk doğan bebeklerini ziyaret eden Vali Gündüzöz bebek sahibi olan aileleri tebrik etti.


Vali Gündüzöz beraberindekiler ile birlikte daha sonra görevi başında bulunan emniyet personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. - MUŞ

Muş Devlet Hastanesi, İlker Gündüzöz, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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