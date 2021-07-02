Vali Güner Başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi (Osb) Müteşebbis Heyeti Toplandı - Son Dakika

Vali Güner Başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi (Osb) Müteşebbis Heyeti Toplandı

Bartın İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Müteşebbis Heyeti üyeleri ile OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu katıldı.

Bartın İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Müteşebbis Heyeti üyeleri ile OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu katıldı. Toplantıda, OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu tarafından Bartın Merkez 1. OSB'nin 770. 000 m2 büyüklüğündeki genişleme alanının ilk etabının kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı, 15 parselin parselasyon işlemlerinin sona erdiği, altyapı projelerinin de hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylatılmasıyla ihaleye çıkılacağı, proje tamamlandığında ise yaklaşık 2500 kişilik ek istihdam sağlanacağı bilgileri verildi.

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