Vali Güner'den inceleme - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi Projesi için Kozcağız beldesinde tahsis edilen alanın yapım-onarım işlerini inceledi.

Güner, Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında desteklenen ve Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen proje alanında ilgililerden bilgi aldı. Güner, burada yaptığı konuşmada, yapılacak proje merkezi sayesinde ildeki kadınların atölyelerde alacakları eğitimler sonrasında gerek aile ekonomisine gerek ülke ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Merkezde üretilecek ürünlerin özellikle kentin tanıtımında ve kent markası oluşturulmasında önem arz ettiğini ifade eden Güner, merkezin faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürdüren paydaş kurumlara ve ilgili personele kolaylıklar diledi.

İnceleme sırasında Güner'e, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman ile Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler de eşlik etti.