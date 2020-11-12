Vali Güner'den sokak hayvanları geçici bakımevine ziyaret - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyünde hizmet vermeye başlayan Bartın Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Güner, 19 bin 130 metrekare alan üzerinde hizmet veren merkezde rehabilitasyona ihtiyacı olan hasta, sakat, yaralı ve saldırgan sokak hayvanlarının bakımı, üreme kontrolü, kayıt altına alınma ve küpeleme hizmetlerinin yapılacağını belirtti.

Merkezin kentte önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydeden Güner, "Bartın Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kedi ve köpek için ayrı ayrı alanlar ile ameliyathane, besin hazırlama üniteleri, depoları ve ziyaretçiler için açık ve kapalı alanlarının da bulunduğu tam donanımlı olarak faaliyet gösterecek." dedi.