Vali Güner'den uyarı: Esnek çalışma izin olarak değerlendirilmemeli - Son Dakika

Vali Güner'den uyarı: Esnek çalışma izin olarak değerlendirilmemeli

18.12.2020 15:47
Vali Güner'den uyarı: Esnek çalışma izin olarak değerlendirilmemeli, System.String[]

Bartın İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında online olarak gerçekleştirildi.

Bartın İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında online olarak gerçekleştirildi. Pandemiden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarının dijital uygulamalara ağırlık vermelerini isteyen Vali Güner esnek çalışma modeli ile görev yapan personelin bu modeli izin olarak değerlendirmemesi gerektiğini vurguladı.

Bartın İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları Abdullah Akdaş ve Adem Topaca'nın yanı sıra ilçe kaymakamları, il müdürleri, yatırımcı kuruluşların il temsilcileri ile meslek kuruluşlarının başkanları katıldı.

Toplantıda, yatırımların uygun şekilde planlanarak kaynakların israf edilmeden ve zamanında kullanılmasının önemine dikkat çeken Vali Güner, yıl sonu itibarıyla ödeneklerin tamamının kullanılmasını ve tenkise mahal verilmemesini istedi.

Vali Güner, pandemi döneminde İlimizde tarım ve hayvancılık alanında üretimin sekteye uğramaması için gerekli adımların atıldığını ve bu faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması için çalışmalara devam edilmesini istedi.

Pandemiden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarının dijital uygulamalara ağırlık vermelerini, vatandaşların evlerinden çıkmadan kamu hizmetlerine ulaşmalarının önemine de dikkat çeken Vali Güner, zorunlu olarak kurumlara gelmesi gereken vatandaşlara yönelik HES kodu sorgulamasının aksatılmadan yapılması talimatını verdi.

Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında esnek çalışma modeli ile görev yapan personelin bu modeli izin olarak değerlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Vali Güner, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Kamuya ait atıl durumdaki taşınmazların tarım, hayvancılık, sanayi ve eğitim yatırımlarına tahsis edilerek ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Vali Güner, ilgili kurumların bu hususta çalışmalarına titizlikle devam etmeleri talimatını verdi. - BARTIN

Vali Güner'den uyarı: Esnek çalışma izin olarak değerlendirilmemeli
Vali Güner'den uyarı: Esnek çalışma izin olarak değerlendirilmemeli
Vali Güner'den uyarı: Esnek çalışma izin olarak değerlendirilmemeli
Vali Güner'den uyarı: Esnek çalışma izin olarak değerlendirilmemeli

Sinan Güner, Yatırımcı, Bartın, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Güner'den uyarı: Esnek çalışma izin olarak değerlendirilmemeli - Son Dakika


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