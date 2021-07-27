Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika

Vatandaşlarımızla birebir iletişim kurulmasını, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Halk Günü Toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Valilik Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısında Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ hazır bulundu.

Vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini dinleyerek, vatandaşların talepleri doğrultusunda ilgili kurumlara gerekli çalışmaların derhal başlatılması talimatını veren Vali Güner, Halk Günlerinde vatandaşla bir araya gelmenin, onların sorunlarını ilk ağızdan dinlemeyi sağladığını, düzenlenen bu tür toplantıların devlet-millet kaynaşmasını arttırdığını belirterek, kendisine iletilen her bir konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Ayda en az iki kez salı günleri yapılan Halk Günü toplantılarına katılmak isteyen vatandaşlarımızın Valiliğin 0 378 227 10 24 Numaralı telefonundan, görevlilerle irtibata geçmeleri gerekmektedir.