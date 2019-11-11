Bartın'ın İnkum beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnkum'da ormanlık bölgede yangın çıktı. Fındık bahçesinde anızdan çıktığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları, bölgenin kayalık ve yamaç olması sebebiyle güçlükle sürdürüldü.

Yamaç bölgenin altında bulunan ve evleri tehdit eden yangın nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alevlere Bartın Orman İşletme Şefliği arazözlerinin yanı sıra Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, evleri yangın tehdidiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar, tedirgin bekleyişlerini sürdürdü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği yangın nedeniyle jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrasında kontrol alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Zonguldak ve Karabük'ten ekipler destek verdi

Bartın Valisi Sinan Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık bahçesinde anız temizliği yapıldığı sırada meydana gelen yangınla ilgili saat 14.30'da aldıkları ihbar üzerine söndürme çalışmalarının başladığını söyledi.

Arazinin sarp kayalık olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü ve yangının yol olmayan alana yayılmasıyla paletli araçlarla yol açıldığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Açtığımız yangın yollarını kullanarak söndürme araçlarını en yakın noktaya kadar ulaştırdık. Yangın söndürüldü, kontrol altına alındı. Ancak yer yer alevlenmeler var. Bu işin doğasında var. Sabaha kadar buradayız, soğutma çalışmaları ve arada devam eden küçük yangınları kontrol etmemiz lazım. Tabii yukarı bölgeden söndürme çalışmaları sürerken Bartın Belediyesi ekipleri de alevlerin evlere ulaşmaması için sahil kısmında gerekli tedbirleri aldı. Evlerde yaşayanlar güvenlikleri açısından uzaklaştırıldı. Şu an kontrol altına aldık ama yine de izlememiz gerekiyor. Söndürme çalışmalarına Zonguldak ve Karabük'ten de ekipler destek verdi. Hepimize geçmiş olsun."

Yangına sebebiyet veren şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Güner, "Fail belli, şu an jandarmada ve Sayın Savcı'nın talimatını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.