Vali Güner İnkum sakinleriyle bir araya geldi

Bartın Valisi Sinan Güner, İnkum tatil beldesi sakinleriyle bir araya geldi.

Güner, Millet Konağı'ndaki buluşmada, İnkum tatil beldesinde yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi için toplantıyı yaptıklarını söyledi.

Beldede, belediyeyi ilgilendiren konuların da ilgililerle paylaşılacağını ifade eden Güner, vatandaşları dinledi.

Belde sakinleri, özellikle bayramlarda oluşan trafik yoğunluğu ve park sorununa çözüm bulunması, beldeye itfaiye konuşlandırılması, kumsala çadır kurulması, kaldırım kenarlarındaki yeşil alanlarda vatandaşların yemek yapması ve uyuması gibi hoş olmayan görüntülerin önlenmesi taleplerinde bulundu.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan da katıldı.