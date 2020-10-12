Vali Güner, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaatını inceledi - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Vali Güner, burada yaptığı açıklamada, tesis tamamlanıp hizmete girdiğinde turizm şehri olan Bartın'da atıklardan kaynaklı çevre kirliliğinin ortadan kalkacağını belirtti.

Tesisin Bartın ekonomisine de katkı sağlayacağını ifade eden Güner, "Yapılacak tesis ile ilimiz modern bir katı atık düzenli depolama tesisine kavuşacak." dedi.

Çalışmalarda, iş sağlığı ve güvenliğinin ilk sırada olması gerektiğini kaydeden Güner, pandemi nedeniyle çalışanların dikkatli olmasını istedi.

Güner'e incelemesinde İller Bankası Kastamonu Bölge Müdürü Ümit Aziz Kara, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Safa Söylem de eşlik etti.