Son Dakika Haberleri: Vali Gürel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Vali Gürel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Gürel, AA'nın

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Gürel, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Gürel, fotoğrafları çeken foto muhabiri ve muhabirleri tebrik etti.

Gürel, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Çok büyük emeklerin ve büyük başarının olduğu belli." dedi.

Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Karabük, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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