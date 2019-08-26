Son Dakika Haberleri: Vali Gürel aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti
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Vali Gürel aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti

41 dakika önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti.

Vali Gürel aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti.

Kurtuluş ile 120 Evler Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Gürel, görevli doktorlardan vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Gürel, aile sağlığı merkezinde görevli doktorlar ve görevli personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretlere, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile Sağlık Hizmetleri Başkanı Sedat Özdemir de katıldı.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:52 Kaynak: AA
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