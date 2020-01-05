Vali Gürel, Azerbaycan için şiir okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel, Azerbaycan için şiir okudu - Son Dakika

Vali Gürel, Azerbaycan için şiir okudu

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sanat, akademi ve siyaset dünyasından yaklaşık 20 kişi 'Azerbaycan İçin Oku' projesi kapsamında tanınmış Azerbaycanlı şairlerinden birer kıta okudu.

Vali Gürel, Azerbaycan için şiir okudu, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sanat, akademi ve siyaset dünyasından yaklaşık 20 kişi 'Azerbaycan İçin Oku' projesi kapsamında tanınmış Azerbaycanlı şairlerinden birer kıta okudu.


Şiirlerin gelecek nesillere aktarılmak üzere araştırmacı yazar Tuğşad Ata Türkmen tarafından "Azerbaycan için oku" projesi yapıldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sanat, akademi ve siyaset dünyasından Prof.Dr. İlber Ortaylı, yazar Nihat Genç'in yer aldığı şiir okumada Karabük Valisi Fuat Gürel de yer aldı. Vali Gürel, Azerbaycanlı şairlerden Ahmet Cevad'dan bir kıta okudu. - KARABÜK

Azerbaycan, Siyaset, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:03 Kaynak: İHA
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