Vali Gürel, "Babalar Günü" Etkinliğinde Şehit Babaları ile Bir Araya Geldi. - Son Dakika

Vali Fuat Gürel, Babalar Günü dolayısıyla Aziz Şehitlerimizin Babaları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen kahvaltı programına Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Aziz Şehitlerimizin Babaları, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile Şehit ve Gazi Dernek Başkanları katıldı.

Şehit babalarımız ile yakından ilgilenen Vali Fuat Gürel, "Yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren, bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden başta şehit ve gazi babaları olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. "