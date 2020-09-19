Vali Gürel bağ bozumuna katıldı - Son Dakika

Vali Gürel bağ bozumuna katıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Çerçiler Mahallesi ile Ödemiş köyünü ziyaret ederek bağ bozumuna katıldı.

Vali Gürel bağ bozumuna katıldı, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Çerçiler Mahallesi ile Ödemiş köyünü ziyaret ederek bağ bozumuna katıldı.

Ödemiş köyünde bağcılık yapan İbrahim Yıldız ile Çerçiler Mahallesi'nde bağcılık yapan Nizamettin Alper'e ait üzüm bağını ziyaret eden Vali Gürel ve beraberindekiler, üzüm bağlarını gezerek yetiştirilen üzüm çeşitleri hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve çiftçilerden bilgiler alarak üzüm hasadı gerçekleştirdi.

Misafirperverliği için çiftçiler ve ailelerine teşekkür eden Gürel, yetiştirdikleri ürünün kazancının bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Ödemiş köyü muhtarı Abdullah Peker ile Çerçiler Mahallesi muhtarı Halim Kaya da katıldı.

İbrahim Yıldız, Karabük, Ödemiş, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Gürel bağ bozumuna katıldı - Son Dakika

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