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Son Dakika Genel Vali Gürel, bebeklere masal anlattı

Vali Gürel, bebeklere masal anlattı

32 dakika önce

Vali Gürel, bebeklere masal anlattıKARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde oluşturulan Türkiye'nin ilk Bebek Kütüphanesini ziyaret ederek miniklere masal okudu.

Vali Gürel, bebeklere masal anlattı

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde oluşturulan Türkiye'nin ilk Bebek Kütüphanesini ziyaret ederek miniklere masal okudu.

Karabük Üniversitesi ile Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi ortaklığında erken dönemde bebeklerde kütüphane bilincinin oluşturulması amacıyla açılan Türkiye'nin ilk bebek kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphaneyi gezen Vali Gürel daha sonra Masal Evi bölümüne oturarak kendisini dinleyen miniklere masal okudu. Halk kütüphanelerinin koleksiyonundaki, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar, dokunmatik kitaplar gibi materyallerin bulunduğu çocuk gelişimini destekleyici etkinliklerin de düzenlendiği Bebek Kütüphanesinde miniklere özel bu mekanlarda okul öncesi ve okul çağına yönelik faaliyetler ile çocukların fiziksel, bilimsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlanıyor.

Vali Gürel, KBÜ Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehnaz Ceylan ve Kütüphane Müdürü Hülya Özgün'den Bebek Kütüphanesi hakkında bilgiler alarak kütüphaneden ayrıldı.

Ziyarette Karabük Valisi Fuat Gürel'in yanı sıra Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, kurum müdürleri, minikler ve aileler katıldı.

Vali Gürel, bebeklere masal anlattı

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:03 Kaynak: İHA
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