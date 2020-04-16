Vali Gürel caddede maske dağıtıp, maske 'Evde kal' uyarısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel caddede maske dağıtıp, maske 'Evde kal' uyarısı yaptı - Son Dakika

Vali Gürel caddede maske dağıtıp, maske 'Evde kal' uyarısı yaptı

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, hafta sonu 31 ilde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlardan hafta sonunda sokağa çıkma yasağı varmış gibi hareket etmelerini istediğini söyledi.

Vali Gürel caddede maske dağıtıp, maske 'Evde kal' uyarısı yaptı, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, hafta sonu 31 ilde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlardan hafta sonunda sokağa çıkma yasağı varmış gibi hareket etmelerini istediğini söyledi.


Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile birlikte caddelerde bulunan vatandaşları 'sosyal mesafe' kuralına uymaları gerektiğine dair uyarılarda bulundu. Vatandaşlarla kısa süreli konuşan Gürel, virüse karşı vatandaşların evden çıkmamaları gerektiğini belirterek maske dağıttı.


Cadde ve sokaklarda insan hareketliliğinin azaltılması gerektiğini dile getiren Gürel, "Sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamaları gerekir. 30 ille beraber Zonguldak'ta hafta sonunda tekrar sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Karabüklü hemşirelerimizden ricam bu hafta sonu diğer iller gibi bizde sokağa çıkma yasağı varmış gibi bir uygulama hayata geçirsek. En azından bu hafta sonu ulaşabilecek, olabilecek bir sıkıntı varsa bunu bertaraf etmemiz gerekir diye düşünüyorum. İhtiyaçlarını yine gidersinler ama hafta sonu evde otursunlar" diye konuştu.


Havaların güzel olduğu için vatandaşların dışarı çıkmak istediklerini ifade eden Gürel, bu süreçlerin dikkat edilmesi gereken süreçler olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Biraz sıkılacağız maalesef ama bu süreçlerde kendimizi sıkarsak karantinamızı izolasyonumuzu sağlayabilirsek, süreci çok daha kısa sürede tamamlamış oluruz. Hem ilimiz hem ülkemiz olarak bu illetten bir an önce kurtulmuş oluruz. Sokağa çıkarsak, kurallara uymazsak, sosyal mesafeyi korumazsak süreci uzatmış oluruz. Allah muhafaza işin içinden çıkılmaz durumlar ortaya çıkabilir. Ama şükürler olsun ki bizler hem devlet hem millet olarak çok güçlüyüz. Baktığımızda herkeste maske var. Zaten devletimiz, işyeri ve marketlerin tedarikini sağlamakta. Bizler vasıtasıyla vatandaşlara maske dağıtımı sağlanmaktadır. Ufak tefek sorunlar var ama birkaç güne kadar bunlar da çözülür. Maskesiz sokakta insan göremez olduk. Bu iyi fakat maske yüzde yüz koruma sağlayan aparat değildir. Maskenin koruma özelliği vardır muhakkak ama bunun yüzdesini de çok bilmiyoruz. Maskeyle sosyal mesafeyi korumadan insanlar birbirine çok fazla yaklaşmasınlar, mesafelerine dikkat etsinler."


İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak plakalı araçların kente alınmamasına değinen Gürel, "31 ile mensup olan insanlar zaten o illerden çıkamaz. Belli bir belgelere ihtiyaçları var. En azından seyahat izin belgesi, doktora gidecekse onlarla ilgili belgelere ihtiyaç var. Ticaretle uğraşıyorsa, yük taşıyorsa zaten onların belgeleri var. Onlar girecekler. Biz burada hemşehrilerimize biraz uyanık olmaları, biraz daha dikkatli olmaları adına almış oldukları bir konu ama aslında mevcut kararın bir tekrarı. Gözden kaçan, kontrol noktalarına takılmadan gelen insanlar varsa onları kontrol etmek adına yaptığımız bir uygulama" dedi. - KARABÜK

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:53 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak İSTANBUL'DA HAFTA SONU ÖNCESİ ALIŞ-VERİŞ YOĞUNLUĞU Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan görüntülerin simgesi olan Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu         
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti         
00:38
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı         
00:26
Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, acilen klinik testlere alınmalı Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, acilen klinik testlere alınmalı         
00:23
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek         
00:08
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı         
23:48
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti         
23:35
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı         
23:23
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi         
23:21
ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu         
23:20
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor         
22:56
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı         
22:51
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü         
22:50
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim         
22:48
Kalın, Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu         
22:23
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek         
21:55
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi         
21:52
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi         
21:07
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin         
20:29
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 00:47:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Gürel caddede maske dağıtıp, maske 'Evde kal' uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]