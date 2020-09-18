Vali Gürel'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Gürel'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, gazilerin; şanlı tarihi boyunca esarete boyun eğmediğini, bağımsızlıktan ödün vermediğini, milletin yaşayan onur timsali, vefa ve fedakarlık abideleri olduğunu belirtti.

Vali Gürel, şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde birlik ve beraberlik içinde milletimizin ali hedeflerine koştuğumuz mukaddes vatanımız analarımızın 'Hadi yavrum hadi git, ya gazi ol ya şehit' nidalarıyla uğurladığı vatan, bayrak ve mukaddesatımızın uğruna hiç geriye bakmadan, gözünü kırpmadan tüm varlığını aziz milletimize adamış kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere en değerli emanetidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de bağımsızlığımızın ve millet iradesinin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde 'Gazi' unvanının verildiği günün yıldönümünde bugün bizler; onun 'Gerektiği zaman vatan için bir tek birey gibi istek ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan millettir' sözlerindeki 'millet' tanımının asil milletimizin kahraman evlatlarında gerçek manası ile tezahür ettiğini görmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Kahraman ecdadımızın Malazgirt'te, Çanakkale'de düşmana; 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!' sözleriyle verdiği cevabı daha dün 15 Temmuz 2016'da aziz milletimizin kahraman evlatları kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla aynı ruh, inanç ve cesaretle bir kez daha vermiştir. Bu cevap, dünya durdukça mukaddes vatanımızda ebedi kahramanların hep var olacağının en anlamlı ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere devletimizin ve milletimizin istiklal ve istikbalini her şeyden üstün tutan vatan sevgisinin eşsiz nişanesi aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş Kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize ve şehitlerimizin baş tacımız emanetlerine sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ediyor, 19 Eylül Gaziler Gününüzü en içten duygularımla kutluyorum." - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Gürel'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

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