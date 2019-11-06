Vali Gürel'den Albay Başkök'e ziyaret
8 saat önce
Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök'ü ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök'ü ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.
125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı ziyaret defterini imzalayan Vali Gürel'e, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz ve Jandarma Albay Yusuf Arık eşlik etti.
Başkök ile makamında bir süre görüşen Vali Gürel, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. - KARABÜK
Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var