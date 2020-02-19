Vali Gürel'den aşçı yardımcılığı kursuna ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel'den aşçı yardımcılığı kursuna ziyaret - Son Dakika

Vali Gürel'den aşçı yardımcılığı kursuna ziyaret

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri tarafından verilen "aşçı yardımcısı" kursunu ziyaret etti.

Vali Gürel'den aşçı yardımcılığı kursuna ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri tarafından verilen "aşçı yardımcısı" kursunu ziyaret etti.


Şirinevler sosyal yaşam merkezinde düzenlenen kursta herhangi bir mesleği olmayan 20 kadına "aşçı yardımcısı" kursu veriliyor. Kursiyerlere katıldıkları her kurs günü için cep harçlığının yanı sıra iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılıyor. Kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek olan kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Gürel, taleplerini ve sorunlarını dinledi.


Kursu başarı ile tamamlayıp sertifikalarını alan kursiyerlerin özel sektörde iş bulabilmelerine de zemin hazırlandığını ifade eden Vali Gürel, bu projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti.


"Aşçı yardımcısı" kursuna gerçekleştirdiği ziyarette Vali Gürel'e, kurum müdürleri ve muhtarlar eşlik etti. - KARABÜK

Karabük, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen sözleşmeli öğretmen görevden alındı
İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Öğretmeninden şiddet gören 8 yaşındaki öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu Deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:29:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Gürel'den aşçı yardımcılığı kursuna ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]