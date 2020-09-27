Vali Gürel'den Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika

Vali Gürel'den Azerbaycan'a destek mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak işgal altındaki Karabağ'ın geri alınması gerektiğini bildirdi.

Vali Gürel'den Azerbaycan'a destek mesajı, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak işgal altındaki Karabağ'ın geri alınması gerektiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gürel, Azerbaycan'ın yalnız olmadığını belirtti.

Gürel, paylaşımında, "Ermenistan'ın kardeş Azerbaycan'a saldırısını kınıyorum. Azerbaycan yalnız değildir. Bu sefer işgal altındaki Karabağ geri alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, İşgal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Gürel'den Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika

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