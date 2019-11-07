Son Dakika Haberleri: Vali Gürel'den dezavantajlı ailelere ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Gürel'den dezavantajlı ailelere ziyaret

Vali Gürel'den dezavantajlı ailelere ziyaret

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık ilçesinde yaşayan dezavantajlı iki aileyi evlerinde ziyaret etti.

Vali Gürel'den dezavantajlı ailelere ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık ilçesinde yaşayan dezavantajlı iki aileyi evlerinde ziyaret etti.


Ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler veren Vali Gürel, ailelerle bir süre sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Amaçlarının devletin vatandaşın yanında olduğunu hissettirmek olduğunu ifade eden Gürel, insanlar arasında sevgi, saygı, karşılıklı güven ve merhamet duygularının yeşermesinde birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesinde yaşlı, hasta ve engelli insanlarımızın ziyaret edilmesinin hem dini hem de insani bir görev olduğunu söyledi.


Ziyaretlerde Vali Fuat Gürel'e, Ovacık Kaymakam Vekili Musa Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı eşlik etti. - KARABÜK

Fuat Gürel, Karabük, Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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