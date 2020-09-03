Vali Gürel'den Eskipazar'da inceleme - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde ziyarette bulunarak devam eden yatırımları inceledi.

Vali Fuat Gürel beraberinde Eskipazar Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Engin Köktürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Eskipazar ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Hadrianapolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sonrasında çıkartılan eserlerin inceleneceği laboratuar ve eserlerin depolanacağı eser deposunun devam eden inşaat çalışmalarında ve çevre düzenlemesi çalışmalarında incelemelerde bulunan Vali Gürel, kazı sorumlusu KBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Ersin Çelikbaş'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük'ün ilk ve tek ambalajlı su fabrikası olan ve Eskipazar ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Kayın Doğal Mineralli Su Fabrikasını ziyaret eden Vali Gürel ve beraberindeki heyet, Genel Müdür Avni Kırıkoğlu ve Fabrika Müdürü Ahmet Şahin Akman ile birlikte su dolum tesisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel Eskipazar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretin son bölümünde yılda 20 milyon damızlık yumurta üretimi gerçekleştirecek ve 50 dönüm arazi üzerine yapımı devam eden 11 kümesin inşaat alanında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. - KARABÜK