Vali Gürel'den Esnaf Ziyareti - Son Dakika
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Vali Gürel'den Esnaf Ziyareti

09.12.2021 19:15

Bulduğu her fırsatta esnaflarımızı işyerlerinde ziyaret ederek hasbihal eden Vali Fuat Gürel bugün Bağ-Essan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ak-Tem Endüstriyel Temizlik ve Mutfak Ürünleri firması ile Net-Reklam firmasını ziyaret etti.

Bulduğu her fırsatta esnaflarımızı işyerlerinde ziyaret ederek hasbihal eden Vali Fuat Gürel bugün Bağ-Essan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ak-Tem Endüstriyel Temizlik ve Mutfak Ürünleri firması ile Net-Reklam firmasını ziyaret etti.

Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İnan ve KOSGEP Karabük Müdürü Serhat Saygın ile birlikte Ak-Tem Endüstriyel Temizlik ve Mutfak Ürünleri sahibi Bülent Özenir ile Net-Reklam sahibi Sebati Keskin'i işyerlerinde ziyaret ederek firma çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Gürel bir süre sohbet ettiği firma sahiplerine hayırlı işler dileyerek, bereketli bol kazanç temennisinde bulundu.

Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duydukları mutluluğu ifade eden Bülent Özenir ve Sebati Keskin, nazik ziyareti için Vali Fuat Gürel ve beraberindeki müdürlerimize teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre
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Sosyal Güvenlik Kurumu, TEM Otoyolu, Karataş, Ticaret, Toplum, Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Gürel'den Esnaf Ziyareti - Son Dakika
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