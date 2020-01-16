Vali Gürel'den gazilere ziyaret - Son Dakika
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Vali Gürel'den gazilere ziyaret

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde yaralanan Uzman Çavuş Ersin Islak ile terör gazisi İsmail Civelek'i ziyaret etti.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde yaralanan Uzman Çavuş Ersin Islak ile terör gazisi İsmail Civelek'i ziyaret etti.


Beraberinde, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile Yortan beldesine gelen Vali Gürel, Uzman Çavuş Islak'ın evine geçerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.


Islak'tan meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinleyen Gürel, acil şifalar temennisinde bulundu.

Terör gazisi İsmail Civelek'in de evine giden ve bir süre sohbet eden Vali Gürel, "Dün ve bugün olduğu gibi devlet ve millet olarak şehit ailelerimize ve gazilerimize her zaman sahip çıkacağız. Onlar ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda ettiler ve bu uğurda yaralanarak çeşitli uzuvlarını kaybettiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karabük, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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