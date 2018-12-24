Vali Gürel'den Güvenlik Noktalarına Ziyaret

Karabük
Valisi Fuat Gürel, polis ve jandarma güvenlik noktalarını ziyaret etti.
Gürel, kentte polis ve jandarma ekiplerini denetim çalışması yürüttüğü güvenlik noktalarında denetlemelerde bulundu.
Bu kapsamda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önü, Yenice- Zonguldak
kara yolu Melise köyü mevkisi jandarma uygulama noktası, Karabük- Kastamonu
karayolu polis uygulama noktası ve Karabük- Bartın
karayolu Kirkille mevkisinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret eden
Gürel, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kamu düzeninin korunması, halkın huzur ve güvenliğinin devamı amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.