Karabük Valisi Fuat Gürel,1 Nisan 2021 tarihinde İl Genel Meclis Başkanı seçilen Ahmet Sözen'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Vali Fuat Gürel, kurum ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'i makamında ziyaret eden Gürel, çalışmalarında kolaylıklar dileyip görevinin hayırlı olmasını diledi.
Sözen, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Gürel'e teşekkür etti. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Vali Gürel'den İl Genel Meclis Başkanı Sözen'e ziyaret - Son Dakika