Son Dakika Haberleri: Vali Gürel'den Kolluk Kuvvetlerine Ziyaret

Vali Gürel'den Kolluk Kuvvetlerine Ziyaret

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Gürel'den Kolluk Kuvvetlerine Ziyaret, System.String[]
Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Gürel, daha sonra makama geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi alan Gürel, İstihbarat Şube Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Gürel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kuraş ve personel tarafından karşılandı.

Jandarma Şeref Defterini imzaladıktan sonra Albay Yılmaz ile makamında bir süre sohbet eden Vali Gürel, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Vali Gürel, asayiş bakımından huzurlu bir kent olduğunu belirttiği Karabük'te özverili bir şekilde çalışan emniyet ve jandarma mensuplarını kutlayarak başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Karabük, Jandarma, Güncel
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