Vali Gürel'den köy ziyaretleri - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, merkez ilçeye bağlı Şenler ve Kahyalar köyünü ziyaret etti.

Şenler köyünde çiftçilik yapan İrfan Akçin'e ait bağ alanı ile seralarını gezen Vali Gürel, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek programlarından yararlanarak 240 metrekare sera kuran Fikriye Kuş'a ait serayı da ziyaret ederek, dalından üzüm ve domates topladı.

Gürel, yetiştirilen ürünün hasadının bol ve kazancının bereketli olması temennisinde bulundu.

Kahyalar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından bin 50 metrekare taban alanlı 15 seranın yapılacağı alanda da incelemelerde bulunan Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'tan bilgi aldı.

Kahyalar Köyü Çakıllar Mahallesinde ikamet eden köy sakinleriyle bir araya gelen Gürel, köy sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlere, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Engin Köktürk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun da katıldı.