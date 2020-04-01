Vali Gürel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

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Vali Gürel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Vali Gürel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilk etapta 1 aylık maaşıyla destek verdi.
Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı ilk etapta 1 aylık maaşımla bende destekliyorum. Haydi Karabük. Zaman birlik olma zamanı, zaman 'Milli Dayanışma' zamanı bende destekliyorum" dedi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:56 Kaynak: İHA
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