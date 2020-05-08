Vali Gürel'den Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş'ı ziyaret etti.



Vali Gürel, ziyarette korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Müdür Vekili Akbaş, Vali Gürel'e Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar kapsamında; dezenfekte çalışmaları, eğitim öğretim faaliyetleri, yönetim faaliyetleri, koruyucu tıbbi malzeme üretimi, valilik, kurum ve kuruluşlara personel desteği, telafi eğitimi ile yıkımı ve güçlendirmesi yapılacak okullar hakkında bilgi verdi.



Gürel, bu zor süreçte okullarda üretilen cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik ve el dezenfektan ürünlerinin üretiminde emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. - KARABÜK