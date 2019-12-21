Vali Gürel'den okul ziyareti - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, 5000 Evler Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Şehit Cevdet Çay Ortaokulunu ziyaret ederek, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Gerçekleştirdiği ziyarette öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Gürel'e, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı ve Şube Müdürü Erdal Üngören eşlik etti. Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Rıza Kelez'den okul hakkında bilgi alan Vali Gürel, daha sonra sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Gürel, eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.



Şehit Cevdet Çay Ortaokulu ziyaretinde okul bahçesinde öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Vali Gürel, "Öğrencilerimizi böyle cıvıl cıvıl bir şekilde görmekten çok büyük bir memnuniyet duydum. Sizler bizlerin geleceğimizsiniz, çok çalışarak ülkemizi daha iyi bir seviyeye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerden beklentimiz derslerinize iyi çalışmanız, devletimize, milletimize yararlı bir birey olarak hayatınızı devam ettirmenizdir" diye konuştu.



Şehit Cevdet Çay Ortaokulu Müdürü İdris Kınasakal'dan okul ile ilgili bilgi alan Vali Gürel, daha sonra kodlama ve beceri atölyesi ile sınıfları ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



5000 Evler Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Şehit Cevdet Çay Ortaokulu ziyaretinde okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelen Vali Gürel, sorunlarını ve taleplerini dinlediği öğretmenlere, "Çocuklarımızın sosyalleşmesi, hayata tutunması, dünya ile iç içe, barışık olabilmesi adına da başka etkinlikler yapmakta fayda var. Her çocuğumuzun en az bir spor dalı ile uğraşmasını istiyoruz. Çağımızın hastalığı olan teknoloji bağımlılığı bizleri nasıl etkiliyorsa çocuklarımızı da etkiliyor. Çocuklarımıza sportif faaliyetlerin yanında kültür sanatla ilgilenmelerini, müzik ve resimle uğraşmalarını istiyoruz. Hem çocuklarımızı iyi ve sağlıklı bireyler olarak yetiştireceğiz hem de çocuklarımızı cezbeden zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmış olacağız" dedi. - KARABÜK