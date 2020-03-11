Vali Gürel'den okullara ziyaret - Son Dakika
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Vali Gürel'den okullara ziyaret

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karabük Belediyesi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini ziyaret etti.

Vali Gürel'den okullara ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karabük Belediyesi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş ve Şube Müdürü Mehmet Özdemir ile birlikte Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Lisesinde ziyaret eden Vali Gürel, Okul Müdürü Remzi Türkoğlu ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.


Gelecek planları hakkında öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Gürel, ailelerine selamlarını iletmeleri temennisinde bulunarak öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.


Okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet ederek taleplerini ve sorunlarını dinleyen Vali Gürel, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi. Spor Salonunda da incelemelerde bulunan Gürel, okul idarecilerine teşekkür ederek okuldan ayrıldı.


Vali Gürel, Karabük Belediyesi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini de ziyaret etti.


Merkez Müdürü Erdem Durmuş ve öğretmenler ile birlikte sınıfları ziyaret eden Vali Gürel, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek durumları hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı.


Devletin özel gereksinime sahip vatandaşların hayatını kolaylaştıracak reform niteliğinde önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Gürel, "Genel eğitim programlarından yararlanamayan okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde bulunan çocuklarımız için açılmış özel bir okul. Özel çocuklarımız burada aldıkları veya alacakları eğitimle temel yaşam becerileri kazanıyorlar, bu çok önemli. Temel yaşamsal işlevleri öğrenerek toplumla uyumlu hale gelecekler bunu çok önemsiyoruz. Eğitimde söz sahibi olan bir iliz, başarılıyız, inanıyorum ki bu alanda da çok başarılı olup çocuklarımızı hayata hazırlayacağız" dedi.


Ziyarette Vali Fuat Gürel'e, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş ve Şube Müdürü Mehmet Özdemir eşlik etti. - KARABÜK

Süheyl Ünver, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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