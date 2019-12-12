Vali Gürel'den özel öğrencilere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel'den özel öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Vali Gürel'den özel öğrencilere ziyaret

6 saat önce

Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Karabük'te dezavantajlı bireylere yönelik hizmetler sunan Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aylin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Gürel'den özel öğrencilere ziyaret, System.String[]

Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Karabük'te dezavantajlı bireylere yönelik hizmetler sunan Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aylin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek merkez müdürü Esra Aydın ve kurucu müdür Recep Ulu ile sınıfları ziyaret eden Vali Gürel, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek durumları hakkında öğretmenlerinden bilgiler aldı.

Aylin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde ise merkez müdürü Salih Çetin'den okulun genel durumu ve eğitim gören öğrencilerin durumları hakkında bilgiler alan Gürel, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Bir süre görüştüğü velilere de herhangi bir sıkıntı ve talepleri olup olmadığını soran Gürel, şöyle konuştu:

"Devletimiz ve özel girişimciler tarafından özel vatandaşlarımız ve çocuklarımız için açılan resmi ve özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve evde bakım hizmetinin hayata geçirilmesi binlerce ailenin mutluluğuna vesile olmuştur. Zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü çeken ve bedensel engelli bireylere yönelik yaygın gelişimsel bozuklukları ve destek eğitim programlarında hizmet vermekte olan Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aylin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi idarecilerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum."

Aylin Özel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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