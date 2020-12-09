Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret - Son Dakika

Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret

09.12.2020 16:42
Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ve Karabük'ün 34. Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak açılan Karabük Mahallesi Umut Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ve Karabük'ün 34. Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak açılan Karabük Mahallesi Umut Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Nihat Yılmaz'dan hasta ve yatak sayıları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, Acil Servis ve Korona virüs (Covid-19) bölümlerini ziyaret etti.

Acil servise başvuran hasta sayısı, yatan hasta sayısı ve yoğun bakımlar hakkında bilgi alan Vali Gürel, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte Karabük Toplum Sağlığı Merkezine bağlı olarak hizmet veren Umut Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde Dr. Rahmi Oğuz Şeker'den bilgiler aldı. Gürel, ASM'nin Karabük'e ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - KARABÜK

Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret
Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret
Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret
Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret

Eğitim Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Ahmet Sarı, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ile Avrupa'dan 3 kulüp ilgileniyor THD Genel Başkanı Sarıgül: Partimi iki dönemde iktidara taşıyamazsam istifa ederim Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak
Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor         
16:59
Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi         
16:49
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim         
15:42
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı         
15:30
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
"Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu         
15:05
Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi         
13:47
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 17:11:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei