Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.


Eşi Özlem Aras Gürel, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve Canan Sökmen ile birlikte Safranbolu ilçesinde Şehit Kemal Ünal'ın eşi Hatice Ünal ve Şehit Hüseyin Tüfekçi'nin annesi Hatice Tüfekçi'yi evlerinde ziyaret eden Vali Gürel, ailelerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.


Devletin ve milletin şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini ifade eden Vali Gürel, "Canlarını vererek bu toprakları bizlere vatan yapan, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimize, onların yakınlarına hizmetkar olmak bizim boynumuzun borcudur. Sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz" dedi.


Her iki şehit ailesi ziyaretinde Şehit Kemal Ünal, Şehit Hüseyin Tüfekçi ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu resmin 40 yıl hatırı var
Karabükte bir ressam, tablolarını kahve ile yapmaya başladı Şehit, gazi ve gazi yakını atamaları yapıldı! Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Son Dakika Haberleri
19:10 41 ressamdan ortak "Hitit" sergisi - Son Dakika
19:10 Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
19:10 Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısından Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma kararı - Son Dakika
19:08 Afyonkarahisar kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
19:08 Muğla hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:16:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]