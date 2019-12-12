Vali Gürel'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Vali Gürel'den şehit ailesine ziyaret

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşı Umut Aytekin'in Karabük Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Vali Gürel'den şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşı Umut Aytekin'in Karabük Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehidin dedesi Durmuş Aytekin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gürel, şehidin annesi Zehra ve babası Hasan Aytekin ile de yakından ilgilendi.

Vali Gürel, ziyarette yaptığı konuşmada, devletin ve milletin şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini söyleyerek, "Canlarını vererek bu toprakları bizlere vatan yapan, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimize, onların yakınlarına hizmetkar olmak bizim boynumuzun borcudur. Sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz." dedi.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından şehit Umut Aytekin ve tüm şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından ziyaret sona erdi.

Ziyarete, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de katıldı.

Karabük, Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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