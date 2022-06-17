Vali Gürel'den şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret - Son Dakika
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Vali Gürel'den şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret

17.06.2022 13:46
Vali Gürel'den şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit öğretmenin Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın'ın Emek Mahallesi'ndeki evine gelen Gürel ve beraberindekiler, bir süre sohbet ettikleri aileye çiçek takdim etti.

İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Gürel, Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Aybüke'nin kardeşi Atıf Aybars Yalçın'ı da tebrik ederek başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Aybüke Yalçın, Hisarcık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Gürel'den şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Gürel'den şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret - Son Dakika
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