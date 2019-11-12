Son Dakika Haberleri: Vali Gürel'den sporculara ziyaret
Son Dakika Spor Vali Gürel'den sporculara ziyaret - Son Dakika Spor

Vali Gürel'den sporculara ziyaret

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sporcuları ziyaret etti.

Vali Gürel'den sporculara ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Geçlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sporcuları ziyaret etti.


Vali Fuat Gürel, 7 adet çok amaçlı salonu bünyesinde barındıran Çok Amaçlı Spor Salonunu ziyaret ederek, daha önce "Karabük'te Spor KARDEMİR ile Büyüyor" projesi kapsamında imzalanan protokole KARDEMİR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alımı yapılan spor malzemelerinin sporculara hayırlı olması temennisinde bulundu.


Vali Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'den bilgi alırken, güreş, boks, judo, atletizim, voleybol, taekwando, cimnastik ve eskrim salonlarını ziyaret ederek, antrenörler ve sporcularla bir süre sohbet etti.


Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Erkekler K44 61 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Alican Özcan'ı tebrik ederek altın ile ödüllendiren Vali Gürel, sporcu ve antrenörü ile bir süre sohbet ederek başarılarının devamı diledi. - KARABÜK

Karabük, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
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