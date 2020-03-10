Vali Gürel'den vatandaşların evine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel'den vatandaşların evine ziyaret - Son Dakika

Vali Gürel'den vatandaşların evine ziyaret

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Döndü Sönmez ve Arıcak köyünde ikamet eden Hüseyin ve Emine Coşkun çiftini evlerinde ziyaret etti.

Vali Gürel'den vatandaşların evine ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Döndü Sönmez ve Arıcak köyünde ikamet eden Hüseyin ve Emine Coşkun çiftini evlerinde ziyaret etti.


Ailelerle yakından ilgilen Vali Gürel, ailelerle bir süre sohbet etti. Döndü Sönmez'i ziyaret ederek misafiri olan Vali Gürel, ziyaret çıkışında sokakta oynayan çocukları de severek çeşitli hediyeler verdi.


Arıcak Köyünde ikamet eden Hüseyin ve Emine Coşkun çiftini evlerinde ziyaret ederek misafir olan ve bir süre sohbet eden Vali Gürel, vatandaşlara misafir olmaktan mutluluk duyduklarını ve ziyaretlere devam edeceklerini söyledi.


Vali Fuat Gürel, tarafından evlerinde ziyaret edilen vatandaşlar, ziyaretten dolayı son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, teşekkür ettiler.


Ziyaretlerde Vali Gürel'e eşi Özlem Aras Güler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz da eşlik etti. - KARABÜK

Fatih Mahallesi, Karabük, Arıcak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:46 Kaynak: İHA
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