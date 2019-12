Vali Gürel'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürel, mesajında, yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha girmenin heyecanı içinde olduklarını belirtti.



2019 yılının Türkiye ve dünya için çok önemli gelişmelere sahne olduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:



"Şanlı tarihimiz boyunca olduğu gibi büyük ve güçlü Türkiye'miz 2019 yılında da dünyanın her yerinde kardeşliğin, diğergamlığın, birlik ve beraberlik içinde insanca yaşamanın, huzurun ve güvenin adı ve en önemli timsali olmuştur.Milletçe bu rolün önemini çok iyi tahlil etmeli ve aziz milletimiz ve ülkemiz açısından rahmet ve bereket vesilesi olduğunu iyi bilmeliyiz. Sevgili hemşehrilerim; yeni yılda da sanayinin beşiği, tarih, turizm ve eğitim şehri olmasının yanı sıra yaşayanlar açısından huzur ve güven şehri de olan Karabük'ümüzün ülkemiz ekonomisine ve kültür birikimine sağlayacağı katma değeri her geçen gün biraz daha artırmanın bilinciyle çok çalışmak ve bunun için her türlü fedakarlığı göstermek en önemli vazifemiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın tüm hemşehrilerim, ülkemiz ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, mutluluk, başarı ve hayırlar getirmesini temenni ediyor; sizlere sevgi saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." - KARABÜK