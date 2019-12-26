Vali Gürel'den Yolbulan'a ziyaret - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan'ı ziyaret etti.



Vali Gürel beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk ile birlikte KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ve Yönetim Kurulu Üyesi Talat Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Mustafa Yolbulan'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Vali Gürel, çalışmalarında başarılar diledi. - KARABÜK