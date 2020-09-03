Vali Gürel'den ziyaret - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gürel, ilk olarak beraberindeki Eskipazar Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Engin Köktürk ve diğer yetkililer ile Hadrianaupolis antik kentine geldi.

Antik kentte kazı çalışmaları sonrasında çıkartılan eserlerin inceleneceği laboratuar ve eserlerin depolanacağı eser deposunun devam eden inşaat çalışmalarında ve çevre düzenlemesi çalışmalarında incelemelerde bulunan Vali Gürel, kazı sorumlusu KBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Ersin Çelikbaş'tan bilgi aldı.

Gürel daha sonra ilçede faaliyet gösteren bir su fabrikası ile damızlık yumurta üretimi gerçekleştirecek kümesin inşaat alanında da incelemelerde bulundu.