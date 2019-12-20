Vali Gürel'den ziyaret ve inceleme - Son Dakika
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Vali Gürel'den ziyaret ve inceleme

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Şirinevler Mahallesi'nde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, Şirinevler Mahallesi'nde ziyaret ve incelemelerde bulundu.


Vali Gürel'e; KOSGEB İl Müdürü Serhat Saygın, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü eşlik etti.


Şirinevler Mahallesi muhtarlık hizmet binasında mahalle muhtarı Ozan Özçelik ve Yenişehir Mahallesi Muhtarı Sadettin Kandakoğlu ile bir süre görüşen Vali Gürel, muhtarlardan mahallelerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, nazik ziyareti için Vali Gürel ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler.


Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi ve Şirinevler Ticaret Merkezinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan giyim, dikiş, takı, kağıt rölyef, aşçılık ve resim kursunu ziyaret eden Gürel, kurs hocalarından çalışmalar hakkında bilgi alarak kursiyerlere başarılar diledi.


İl Müftülüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan Kur'an-ı Kerim Kursunu da ziyaret eden Vali Gürel, sosyal yaşam merkezinde açılan 4-6 yaş arası okul öncesi sınıfını ziyaret ederek miniklere çeşitli hediyeler verdi.


Mahalle ve Şirinevler Ticaret Merkezi esnaflarını dükkanlarında ziyaret eden Vali Gürel, esnaf ve müşterilerle bir süre sohbet ederek esnafa bereketli, bol kazançlar temennisinde bulundu. - KARABÜK

Şirinevler, Karabük, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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