Son Dakika Haberleri: Vali Gürel doğa yürüyüşü yaptı
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Vali Gürel doğa yürüyüşü yaptı

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık ilçesinde doğa yürüyüşü yaptı.

Vali Gürel doğa yürüyüşü yaptı, System.String[]
Fuat Gürel, Karabük, Karagöl, Ovacık, Güncel
Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık ilçesinde doğa yürüyüşü yaptı.
Şehirdeki turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan yürüyüşte Vali Gürel ve beraberindekiler, Ovacık Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nden Karagöl'e kadar yaklaşık 7 kilometre yürüdü.
Vali Gürel, yaptığı açıklamada, Ovacık-Karagöl yürüyüş parkuru tamamlandığında doğa yürüyüşü meraklısı yerli ve yabancı turistler için gezinti imkanı sağlanacağını söyledi.
Ovacık'ın keşfedilmemiş doğal güzelliklere sahip olduğunu belirten Gürel, şunları kaydetti:
"Bu keşfedilmemiş doğal güzellikleri sadece o yörede yaşayanlar ve o yöreye yakın olanlar biliyor. Hatta kimsenin bilmediği doğal güzelliklerimiz keşfedilmeyi bekliyor. Bugün yaptığımız doğa yürüyüşü ile bu muhteşem güzellikleri yerinde görme fırsatı bulduk. Lidya uygarlığına kadar uzanan mağaralar, kurutma kayası, gözetleme kulesi, kral mezarları ve Türk İslam dönemine ait tarihi camileri ve Ovacık-Karagöl yürüyüş parkuru ile Ovacık ilçemizdeki turizm potansiyelini gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz. Yürüyüş parkurunun tamamlanmasıyla birlikte turizmine önemli bir katkı sağlanacağını düşünüyorum."
Doğa yürüyüşünün ardından Karagöl'de incelemelerde bulunan Vali Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 20 bin sazan yavrusunu göle bıraktı.
Yürüyüşe, Ovacık Kaymakam Vekili ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, kurum müdürleri ve ilçe protokolü katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:51 Kaynak: AA
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