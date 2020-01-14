Vali Gürel, DSİ Genel Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel, DSİ Genel Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Vali Gürel, DSİ Genel Müdürü'nü ziyaret etti

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile DSİ'nin Karabük'teki yatırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Vali Gürel, DSİ Genel Müdürü'nü ziyaret etti, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile DSİ'nin Karabük'teki yatırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.


DSİ 234. Şube Müdürlüğü'nün Karabük'te yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği projelerin değerlendirildiği ziyarette DSİ Genel Müdürü Aydın, devam eden yatırımların acilen bitirilmesi konusunda imkanlar ölçüsünde destek olacağını ifade etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, nazik ziyareti için Vali Fuat Gürel'e teşekkür etti. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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