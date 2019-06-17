Son Dakika Haberleri: Vali Gürel'e Babalar Günü sürprizi
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Vali Gürel'e Babalar Günü sürprizi

13 dakika önce

Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan minikler "Babalar Günü" münasebetiyle Vali Fuat Gürel'e sürpriz yaparak makamında ziyaret ettiler.

Vali Gürel'e Babalar Günü sürprizi, System.String[]
Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan minikler "Babalar Günü" münasebetiyle Vali Fuat Gürel'e sürpriz yaparak makamında ziyaret ettiler.

Vali Fuat Gürel'in "Babalar Gününü" kutlayan minikler Vali Gürel'e çiçek takdim etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Gürel, sürpriz ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdür Vekili Fatma Serdar'da yer aldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
çocuk, babalar günü
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