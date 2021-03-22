Vali Gürel'e Orman Haftası ve Dünya Ormancılık Günü ziyareti - Son Dakika

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Ormancılık Haftası münasebetiyle Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ve İşletme Müdür Yardımcısı Altun Aktaş, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Orman İşletme Müdürü Kırımlı, Orman İşletme Müdürlüğü olarak hafta boyunca yapacakları etkinlikler ve çalışmalar hakkında Vali Gürel'e bilgiler verdi.

Gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir çevre bırakma sorumluluğu kapsamında orman alanlarının korunmasının ve genişletilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Doğal güzellikleriyle sağlığımıza olumlu etki eden, topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ve daha nice faydasıyla eşsiz bir doğa harikası olan ormanlarımıza karşı son derece duyarlı ve özverili olmalıyız. Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasının; ağaca, ormana, yeşile ve kısacası tabiata olan sevgimizin ve duyarlılığımızın artırmasına vesile olması temennisiyle kutluyorum. Ormanlarımızı koruyup gözeten başta Orman Teşkilatı personelimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu. - KARABÜK