Vali Gürel'e Turizm Haftası ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Turizm Haftası kapsamında ziyaretçilerini ağırladı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve turizm sektör temsilcilerinden oluşan heyet, Vali Gürel'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel, Karabük'ün tüm ilçeleriyle turizmde hak ettiği yere gelmesi için el birliği içinde çalışmaya gayret göstereceklerini söyledi.

Gürel, heyetin ve turizm sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile sektör çalışanlarının Turizm Haftası'nı kutladı.