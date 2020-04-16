Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Başkanı Pehlivan Baylan ve beraberindeki heyet Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Ziyarette, Baylan başkanlığında dernek üyesi firmaların yönetim kurulu başkanları, Vefa Sosyal Destek Grubuna destek sağlayacaklarını ifade etti.



Vali Gürel, yaptığı konuşmada, Vefa Sosyal Destek Grubunun çok verimli çalıştığını söyledi.

Yapılan yardımları ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Gürel, "Gerçekleştirilen desteğin bu günlerde anlamının çok değerli. Sosyal sorumluluk ve hayırseverlik bilinci içerisinde gösterdikleri anlamlı ve örnek davranış için firmaların yönetim kurulu başkanlarına teşekkür ederim." dedi.