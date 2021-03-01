Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika

Vali Fuat Gürel, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gazanfer Erbay, şube müdürleri ve kurum personelinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Vatandaşların deprem konusunda farkındalığını yükseltmek için çalışmalar ve eğitim faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Erbay, hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında Gürel'e bilgi verdi.

Türkiye'nin deprem riski altında olduğunu ve vatandaşların bu gerçeğin bilincine varıp gerekli tedbirleri alması gerektiğini dile getiren Gürel de doğal afetlerin önüne geçmenin mümkün olmadığını ancak afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak verecekleri zararların en asgari seviyeye çekilebileceğini kaydetti.

1-7 Mart Deprem Haftası'nın daha bilinçli ve deprem olgusuna daha hazırlıklı bireylerin sayısının arttırılmasına vesile olması temenni eden Gürel, vatandaşlara afetlerden uzak, sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.